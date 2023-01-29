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17:47, 29 января 2023Из жизни

Пьяный принц Гарри случайно вызвал тревогу в Сент-Джеймсском дворце

Охранник Сент-Джеймсского дворца рассказал о пьяном визите принца Гарри

Фото: Justin Setterfield / Reuters

Пьяный герцог Сассекский принц Гарри случайно вызвал тревогу в Сент-Джеймсском дворце. О его визите рассказал изданию The Sun бывший охранник дворца, чье имя не раскрывается.

Мужчина вспомнил историю о том, как в 2012 году принц поднял панику во дворце, поскольку после ночной прогулки в состоянии сильного алкогольного опьянения ввалился в караульную будку и упал там, нажав на кнопку экстренного реагирования.

По словам бывшего сотрудника дворца, они с коллегами нашли принца Гарри лежащим на полу и помогли ему добраться до дома. «Он был в беспорядке, он лежал на полу и пускал на себя слюни. Когда мы пытались поднять его, он отбивался и оскорблял нас», — вспомнил сотрудник Сент-Джеймсского дворца.

По словам мужчины, квартира принца выглядела как студенческое общежитие. «Двуспальная кровать была не заправлена, на полу были разбросаны одежда и носки, повсюду валялись банки из-под лагера, грязные кофейные чашки и пачки сигарет», — пояснил он. Охранник также добавил, что в отчете охраны инцидент с принцем не зафиксировали, так как был приказ оставить случившееся в секрете.

10 января герцог Сассекский выпустил мемуары. 416-страничная книга, которую внук королевы Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»).

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Олег Давыдов
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