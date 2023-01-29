Rebelion: бизнесмены из США мечтают расчленить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам

Испанский журналист Иджинио Поло рассказал о судьбе России в случае победы Украины. Об этом он написал в статье для Rebelion.

По мнению Поло, бизнесмены из США спровоцировали конфликт на Украине с целью расчленить Россию и получить доступ к ее ресурсам — нефтяным и газовым месторождениям. Кроме того, журналист обратил внимание на то, что Запад заранее готовился к войне с Москвой: они отправляли инструкторов и наемников для обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Запад увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России», — заявил Поло. Помимо обучения солдат, НАТО устроила сильнейшую проукраинскую пропаганду, считает автор. Хотя изначально гражданская война на Украине была организована киевской хунтой, установленной в 2014 году. При этом, по заявлению Поло, президент Украины Владимир Зеленский является инструментом этой марионеточной войны.

«Тридцать стран НАТО нашли хитрый предлог и выступили единым фонтом против России. Теперь мы знаем, что Вашингтон и Брюссель много лет готовились к эскалации», — добавил журналист.