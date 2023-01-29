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07:43, 29 января 2023Забота о себе

Ученые определили шесть правил для снижения риска деменции в старости

The Guardian: ученые выявили шесть правил сохранения памяти в ходе 10-летнего исследования

Фото: WJ / Unsplash

Китайские ученые в ходе десятилетнего исследования выявили шесть правил, позволяющих снизить риск развития деменции. Об этом пишет издание The Guardian.

Уточняется, что в научном эксперименте приняли участие 29 тысяч человек старше 60 лет, всех их разделили на три группы. Так, люди в первой группе соблюдали шесть правил здорового образа жизни. Участники второй группы должны были активно заниматься спортом, а третьей — только придерживаться правильного питания.

Результаты исследования показали, что у людей из первой группы снизился риск развития деменции на 90 процентов благодаря шести правилам. Они правильно питались, уделяли физической активности больше 150 минут в неделю, регулярно общались с родными, посещали мероприятия, а также читали, писали и играли в настольные игры. Помимо этого, они перестали употреблять алкоголь и бросили курить.

Ранее были названы способы, помогающие улучшить память и избежать так называемого «мозгового тумана». Уточнялось, что для этого необходимо отказаться от вредных привычек и заниматься стимуляцией мозга.

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Варвара Кузьмина
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