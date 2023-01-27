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10:40, 27 января 2023Забота о себе

Врачи перечислили простые способы улучшить память и избежать «мозгового тумана»

Daily Mail: чтобы избежать когнитивных нарушений, нужно постоянно учиться новому

Фото: Shutterstock

Если вести здоровый образ жизни и постоянно учиться чему-то новому, можно улучшить память и избежать так называемого «мозгового тумана», считают врачи Аниша Пател и Амир Хан. Несколько простых способов, которым они предлагают стимулировать мозг, перечислило Daily Mail.

По словам Пател, «мозговой туман» — это когнитивное нарушение, для которого характерны спутанность сознания и проблемы с памятью. С подобными симптомами сталкиваются не только пожилые, но и молодые люди. Зачастую это связано с перенесенным коронавирусом, раком, ментальными проблемами и недоеданием.

Как указывает Хан, прежде всего для достаточного кровоснабжения и функционирования мозга нужно выработать здоровые привычки: отказаться от курения, уменьшить употребление алкоголя и привести вес в норму.

Пател добавила, что также необходимо стимулировать мозг. «Выберите себе хобби, шейте, танцуйте, изучайте тайцзицюань, обретите новый навык, идите и наконец соберите тот пазл из тысячи элементов», — привела примеры она.

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Хан подчеркнул, что мозгу жизненно необходимо достаточное количество сна. «Люди, которые высыпаются, на 40 процентов лучше усваивают новую информацию на следующий день», — заявил он. Кроме того, по словам Пател, для хорошей работы мозга полезно составлять ежедневный список задач, при этом не перегружая его.

Полезными для памяти будут прогулки на свежем воздухе, считает Хан. «Доказано, что если проводить на свежем воздухе хотя бы полчаса в день по пять раз в неделю, то всть около двух часов в неделю, это положительно скажется на настроении», — утверждает он.

Ранее психолог Олеся Толстухина рассказала о долгосрочных последствиях психологической травмы. По ее словам, невылеченная психотравма может привести к нарушениям памяти, сна, алкоголизму и депрессии.

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Александра Лисица
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