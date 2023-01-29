Синоптик предупредил москвичей о метелях в понедельник

Синоптик Вильфанд рассказал, что в Москве 30 января начнутся метели с ветром до 17 м/с

В Москве в понедельник, 30 января, ожидаются метели с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, 30 января давление сильно понизится — до 736 миллиметров ртутного столба. Помимо этого, ожидается усиление ветра и метели. «Видимость будет не очень хорошая», — предупредил Вильфанд.

Он подчеркнул, это перемены связаны со сменой циркуляции — в центре европейской части России начнется циклон. «Облака будут низкими, мрачными. Характер погоды изменится», — резюмировал специалист.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что начало февраля в Москве ожидается достаточно спокойное и теплое. Самые холодные по климату сутки — это 31 января и 1 февраля, отметил метеоролог. Однако в этом году они будут очень теплыми — температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы.