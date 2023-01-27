Москвичам рассказали о погоде в начале февраля

Научрук Гидрометцентра Вильфанд предсказал москвичам неоднородную погоду в феврале и марте

Начало февраля в Москве ожидается достаточно спокойное и теплое, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако погода в течение всего месяца будет неоднородной. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Самые холодные по климату сутки — это 31 января и 1 февраля, отметил метеоролог. Однако в этом году они будут очень теплыми — температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, сообщил он. А небольшой снежок снизит негативное влияние, связанное с гололедицей.

В среду, 1 февраля, температура однородная: 0 – -5 и ночью, и днем. В четверг, 2 февраля, ночные температуры чуть-чуть усилятся, будет минус 4-6 градусов, а днем термометр будет стремиться к 0, но осадков не ожидается Роман Вильфанд метеоролог

По словам Вильфанда, предварительные расчеты показывают, что погода в феврале и марте будет очень неоднородной. Ожидаются периоды потеплений и похолоданий, оттепели и морозы.

«Хочу напомнить москвичам, что март — это зимний месяц. Доказательством является то, что максимальная высота снежного покрова наблюдается именно в начале марта. Поэтому не нужно ждать с нетерпением 1 марта, что вот весна пришла», — обратил внимание метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что на выходных и в начале недели в Москве ожидается комфортная зимняя погода без холодов и оттепелей. Однако предупредил, что жители столицы столкнутся с гололедицей и понижением давления.

Врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказывала, что облегчить самочувствие при метеозависимости может покой, снижение уровня стресса и полноценный сон продолжительностью не менее семи часов.