Москвичам рассказали о погоде в выходные

Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил москвичей о понижении давления и гололедице

В Москве ожидается спокойная неделя с комфортной зимней погодой, без холодов и оттепелей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако жители столицы столкнутся с гололедицей и понижением давления. Прогнозом на выходные и начало недели он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В выходные, 28 и 29 января, ночные температуры в Москве будут на уровне минут 4-7 градусов, по области — до минус 9. Днем ожидается минус 2-4, небольшой снег, гололедица, небольшой ветер, поделился синоптик.

Если в течение всей недели погодой управлял антициклон, поэтому облака были высокие, то уже с воскресенья давление значительно понизится. Наиболее низкие значения будут в понедельник-вторник. Если сравнивать с 27 января, в понедельник давление ниже на 15-18 миллиметров ртутного столба, и облака будут низкие, давящие Роман Вильфанд метеоролог

В понедельник, 30 янврая, по его словам, ночные температуры, как и на выходных, ожидаются в районе минус 4-9, дневные — минус 2-4, небольшой снег.

29-30 января температура будет примерно на 3 градуса выше нормы, а, начиная со вторника, уже на 5-6 градусов выше нормы, спрогнозировал метеоролог. Это связано с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики.

Во вторник ночные температуры отрицательные, но днем температура от 0 до минус 5 градусов. Снег чуть-чуть усилиться, но снегопада не ожидается Роман Вильфанд метеоролог

Врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказала, что облегчить самочувствие при метеозависимости может покой, снижение уровня стресса и полноценный сон продолжительностью не менее семи часов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в конце недели в ряде регионов России. Температура там ожидается на 8-12 градусов выше климатической нормы.

