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20:14, 25 января 2023Забота о себе

Россиянам подсказали простые правила борьбы с метеозависимостью

Эндокринолог Зяблова: справиться с метеозависимостью помогают покой и снижение стресса

Фото: Shutterstock

Есть несколько простых правил, помогающих справиться с метеозависимостью, утверждает эндокринолог Елена Зяблова. Некоторые из них она подсказала в беседе с «Газетой.ру».

По словам врача, метеозависимость чаще всего проявляется сонливостью, перепадами настроения, головными болями, мигренями, тошнотой и проблемами с концентрацией. Это не болезнь, но это состояние может усилить проявления уже имеющихся проблем со здоровьем.

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Зяблова отметила, что популярные народные методы для борьбы с метеозависимостью помогают далеко не всегда. По ее утверждению, справиться с симптомами метеозависимости довольно трудно, однако их можно облегчить. Прежде всего улучшению самочувствия способствуют покой, снижение уровня стресса и полноценный сон продолжительностью не менее семи часов. Отправиться в постель лучше не позднее 23:00. Также она рекомендовала метеозависимым снизить физические нагрузки и меньше использовать гаджеты в течение дня.

Например, кофе или чай с сахаром, отвар шиповника и так далее могут быть эффективными, однако все крайне индивидуально. У кого-то от кофе давление может не подняться, а, наоборот, упасть слишком сильно, вызывая еще более неприятные симптомы

Елена Зябловаврач-эндокринолог

В заключение эндокринолог посоветовала для профилактики метеозависимости побольше гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять жирной и соленой пищей, чаще проветривать помещение и делать по утрам зарядку.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается волна холода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбики термометров опустятся более чем на семь градусов ниже нормы, а морозы будут достигать 47–53 градусов.

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Наталья Обрядина
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