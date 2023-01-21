В ряде российских регионов спрогнозировали «волну холода»

Вильфанд предупредил о «волне холода» в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока

Ряд регионов Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидает «волна холода». По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбики термометров опустятся более чем на семь градусов ниже нормы, а морозы будут достигать 47-53 градусов. Об этом он рассказал ТАСС.

Так, аномальные морозы с 21 по 25 января ожидаются в центральных и южных районах Красноярского края (до минус 40-47 градусов), в Томской области (минус 35-42), Кемеровской области и Хакасии (до минус 34-41 градуса). Чуть теплее — на Дальнем Востоке. Минус 27-32 на Сахалине, минус 34-39 в Приморье.

Холоднее всего будет в Иркутской области (45-53 градуса мороза), в Забайкалье (минус 45-52 градусов) и в Амурской области (до минус 44-51 градуса) В Якутии столбики термометров опустятся до 52-56 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали продолжение 60-градусных морозов в Якутии до 22 января. Отмечается, что это аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха фиксируется на уровне ниже климатической нормы на семь и более градусов.