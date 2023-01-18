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14:29, 18 января 2023Россия

Российскому региону спрогнозировали пятидневные 60-градусные морозы

Синоптики спрогнозировали сохранение 60-градусных морозов в Якутии до 22 января

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

В Якутии аномально холодная погода сохранится до 22 января. О продолжении 60-градусных морозов сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«19-22 января 2023 года в городе Якутске ожидается опасное явление — аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», — приводятся данные синоптиков на сайте управления.

Там также сообщается, что в Горном, Намском, Хангаласском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Майском, Алданском, Олекминском, Ленском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском районах столбики термометров опустятся до минус 52-57 градусов, в низинах температура воздуха может опустится до минус 62 градусов.

В Якутии из-за морозов школьникам продлили дистанционное обучение до 21 января. В приказе Минобразования республики, который есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что в регионе вероятно понижение температуры до минус 65 градусов.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи. По словам Тамары из Норильска, для нее и ее семьи полярная ночь всегда является сложным временем, потому что без солнце накатывает усталость и ни на что не хватает сил. Жительница Норильска Ирина, в свою очередь, посетовала, что в городе температура падает до минус 40 градусов.

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Анастасия Шейкина
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