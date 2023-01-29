Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото

Плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в бюстгальтере из жемчуга и показала целлюлит

Австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и показала недостатки фигуры. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в небрежный пучок. При этом на кадрах видно, что у Ниссы присутствуют жировые складки, растяжки и целлюлит. «Красота женского тела», — подписала знаменитость пост.

Фанаты восхитились внешним видом модели, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 18 тысяч лайков. «Настоящая красота», «Ты вдохновляешь!», «Эти фотографии потрясающие, и ты сама потрясающая», «У тебя самый красивый профиль», «Великолепно! Эта прическа, макияж и образ — огонь!» — высказывались они.

Ранее плюс-сайз-модель Изабель Николлс поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. На фото 18-летняя манекенщица позировала полностью обнаженной перед камерой, лежа на вязаном пледе белого цвета в саду. При этом она повернула голову вбок, а ноги приподняла вверх. Также девушка собрала свои волосы в пучок и зафиксировала их заколкой-крабиком, небрежно распустив одну прядь у лица.