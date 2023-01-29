Стало известно о недовольстве НАТО мерами поддержки Киева со стороны Германии

Депутат Мерц заявил о раздражении НАТО и ЕС из-за мер поддержки Киева со стороны Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о том, что ЕС и НАТО раздражены действиями Германии, касающимися поддержки киевских властей. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Лидер оппозиции отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен ответить на ряд вопросов, в частности, почему правительство только сейчас решило выделить Украине танки Leopard 2. «Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях», — отметил Мерц.

Также депутат обратил внимание на обеспокоенность граждан Германии из-за того, какие ответные меры Россия предпримет в ответ на передачу Leopard 2. По мнению главы партии, конфликт на Украине угрожает не только этой стране, но и свободе всей Европы.

29 января газета The Washington Post написала, что решение США передать Киеву танки Abrams стало фактическим прикрытием для того, чтобы Германия немедленно начала поставки танков Leopard 2. Американская сторона настаивала, чтобы Украине передали танки именно немецкого производства, как более легкие для обучения. Помимо этого, для Leopard 2 имеется достаточное количество запчастей. При этом Германия потребовала увязать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.