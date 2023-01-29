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20:39, 29 января 2023Мир

В Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет

Посольство России: в Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН вертолет РФ

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В международном аэропорту Могадишо в понедельник, 23 января, был обстрелян российский вертолет АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», участвующий в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Джибути, по совместительству выполняющем функции посольства в Сомали.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет, пилоты продолжили выполнять работу.

По предварительным данным, к обстрелу причастна террористическая группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Проводится расследование.

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Варвара Кошечкина
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