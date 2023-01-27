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09:10, 27 января 2023Мир

США ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ в Сомали

WSJ: армия США ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ в Сомали

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Армия США ликвидировала около дюжины боевиков ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в ходе специальной операции в Сомали. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, в ходе операции американские силы также уничтожили одного из высокопоставленных членов группировки Билала аль-Судани — ключевой посредник глобальной сети ИГ, против которого были введены санкции США. Отмечается, что операция не привела к жертвам среди американцев и гражданского населения.

30 ноября ИГ сообщило об убийстве своего лидера Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши. Главарь радикалов погиб во время боев, когда и где не уточняется. Уточнялось, что он был братом убитого в 2019 году лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. США отвергли свою причастности к ликвидации лидера боевиков.

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Виктория Кондратьева
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