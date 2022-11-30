Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 30 ноября 2022Мир

ИГ сообщило об убийстве своего лидера

ИГ сообщило об убийстве своего лидера Абу Аль-Хасана Аль-Хашеми Аль-Курайша

Фото: Shutterstock

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) сообщило об убийстве своего лидера Абу Аль-Хасана Аль-Хашеми Аль-Курайша. Об этом пишет Reuters.

Главарю радикалов было 45 лет. Он возглавил террористическую группировку после уничтожения США его предшественника Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году. Его место займет Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курейши.

Ранее национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков «Исламского государства». Их захватили в районе проведения операции «Щит Евфрата», во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различная взрывчатка и боеприпасы.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения ИГ на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
ЦБ вступился за россиян с заложенными квартирами
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей
Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на картины
Опубликовано фото Стрелкова на фронте
Всех монахов выгнали из храма из-за пристрастия к наркотикам
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
Орбиту МКС подняли к запуску «Союза МС-23»
37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.