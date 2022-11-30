ИГ сообщило об убийстве своего лидера Абу Аль-Хасана Аль-Хашеми Аль-Курайша

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) сообщило об убийстве своего лидера Абу Аль-Хасана Аль-Хашеми Аль-Курайша. Об этом пишет Reuters.

Главарю радикалов было 45 лет. Он возглавил террористическую группировку после уничтожения США его предшественника Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году. Его место займет Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курейши.

Ранее национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков «Исламского государства». Их захватили в районе проведения операции «Щит Евфрата», во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различная взрывчатка и боеприпасы.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения ИГ на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.