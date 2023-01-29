В Греции учредили выступающую в поддержку России партию

Бывший министр Греции Лафазанис учредил выступающую в поддержку России партию ДИКЕА

Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис провел учредительную конференцию новой политической партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), выступающей в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

ДИКЕА выступает с радикальными альтернативными предложениями о национальной независимости, производственной реконструкции, защите суверенитета, а также демократии и социальной справедливости. Также отмечается, что партия выступает против так называемых глобализации и нового порядка западных корпораций.

Партия призывает греческие политические силы объединиться в единый фронт ради спасения страны, а также для восстановления ее национальной независимости и установления стратегических дружественных связей с Россией.

В июле Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права». «Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине», — написано на плакате. Отмечалось, что его подготовили для продвижения новой партии политика. Помимо фразы, на нем был изображен сам Лафазанис и символ Z. Также политик призывал «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».

