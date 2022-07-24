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Экс-министр Греции поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»

Бывший министр Греции Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»
Панайотис Лафазанис

Панайотис Лафазанис. Фото: Vangelis Evangeliou / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права». Об этом сообщает сайт Pronews.gr.

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине», — написано на плакате. Отмечается, что он подготовлен для продвижения новой партии политика. Помимо фразы, на нем изображен сам Лафазанис и символ Z. Также политик призывает «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».

В мае премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что выступает за предоставление оружия Украине, а также за введение санкций, которые наносят России ущерб. При этом необходимо держать открытыми каналы связи с Москвой, насколько это возможно, подчеркнул он.

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Марина Совина
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