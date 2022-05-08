Греция выступила за жесткие санкции против России

Премьер-министр Греции Мицотакис выступил за жесткие санкции против России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что выступает за предоставление оружия Украине, за введение санкций, которые наносят России ущерб, а также «открытые каналы связи» с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

«Я регулярно разговариваю с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, который поступает правильно и разговаривает с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал греческий премьер, добавив, что сейчас действия развиваются в трех областях.

Мицотакис выразил мнение, что Украина должна быть вооружена, чтобы иметь возможность защищаться, и западный мир должен ввести организованные санкции, которые действительно ударят по России. При этом необходимо держать открытыми каналы связи с Россией, насколько это возможно, подчеркнул он.

Также премьер выразил мнение, что Россия виновна в росте цен на электроэнергию в Греции, которые, согласно сделанному в декабре заявлению министра энергетики, выросли за прошлый год в четыре раза.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну. Ограничения коснутся поставок в Россию промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Кроме того, Вашингтон введет санкции в отношении 2,6 тысячи граждан России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами своих стран.