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04:59, 29 января 2023Бывший СССР

Польшу предупредили о негативных последствиях союза США и Украины

Onet: поддержка Украины США оказала негативное влияние на мировое положение Польши

Фото: Kacper Kirklewski / Globallookpress.com

Проводимая США финансовая и военная накачка Украины негативно повлияет на положении Польши на политической арене. Об этом говорится в статье польского издания Onet.

По мнению автора материала, цель США — создание в Центральной Европе очень сильного государства-союзника. И отчасти этот сценарий уже реализован, так как украинская армия теперь является одной из сильнейших в Европе, а Киев получает гигантскую финансовую поддержку. Это, как считает журналист, коренным образом меняет место Польши в европейской политической системе.

Также происходящие изменения в долгосрочной перспективе окажут немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы.

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о коррупции и мании величия на Украине. Также сообщалось, что сообщалось, что в Италии создали петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сан-Ремо. В петиции говорится о том, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

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Екатерина Подвигина
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