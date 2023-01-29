Польшу предупредили о негативных последствиях союза США и Украины

Onet: поддержка Украины США оказала негативное влияние на мировое положение Польши

Проводимая США финансовая и военная накачка Украины негативно повлияет на положении Польши на политической арене. Об этом говорится в статье польского издания Onet.

По мнению автора материала, цель США — создание в Центральной Европе очень сильного государства-союзника. И отчасти этот сценарий уже реализован, так как украинская армия теперь является одной из сильнейших в Европе, а Киев получает гигантскую финансовую поддержку. Это, как считает журналист, коренным образом меняет место Польши в европейской политической системе.

Также происходящие изменения в долгосрочной перспективе окажут немалое влияние на отношения Варшавы со всеми составляющими этой системы.

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о коррупции и мании величия на Украине. Также сообщалось, что сообщалось, что в Италии создали петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сан-Ремо. В петиции говорится о том, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.