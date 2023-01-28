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13:28, 28 января 2023Мир

Польский экс-министр рассказал о коррупции и мании величия на Украине

Польский политик Сикорский: к текущему положению Украину привели коррупция и мания величия

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украину довели до плачевного состояния коррупция и мания величия. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Krytyka Polityczna.

Он напомнил, что в 1991 году плодородные земли, авиапромышленность и отсутствие долгов делали Украину более развитой страной, чем Польша. Однако к 2022 году, до начала специальной военной операции (СВО), украинский ВВП оказался в четыре раза меньше польского. Причинами тому политик назвал манию величия украинских элит и развитые коррупционные схемы в стране. Теперь, по мнению Сикорского, жителям Украины придется дорого платить за действия и решения своего правительства.

Ранее сообщалось, что в Италии создали петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сан-Ремо. В петиции говорится о том, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

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Илона Палей
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