Польский политик Сикорский: к текущему положению Украину привели коррупция и мания величия

Украину довели до плачевного состояния коррупция и мания величия. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Krytyka Polityczna.

Он напомнил, что в 1991 году плодородные земли, авиапромышленность и отсутствие долгов делали Украину более развитой страной, чем Польша. Однако к 2022 году, до начала специальной военной операции (СВО), украинский ВВП оказался в четыре раза меньше польского. Причинами тому политик назвал манию величия украинских элит и развитые коррупционные схемы в стране. Теперь, по мнению Сикорского, жителям Украины придется дорого платить за действия и решения своего правительства.

Ранее сообщалось, что в Италии создали петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сан-Ремо. В петиции говорится о том, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.