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08:09, 29 января 2023Мир

Политолог предрек падение рейтинга Байдена из-за новой волны протестов в США

Политолог Брутер: протесты из-за убийства в Мемфисе негативно повлияют на рейтинг Байдена

Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

Протесты, которые могут начаться в США на фоне убийства афроамериканца полицейскими в Мемфисе, могут негативно сказаться на рейтинга президента Джо Байдена. Об
этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Его слова приводит РИА Новости.

Брутер рекомендует товарищам Байдена по партии обратить на это внимание и как можно скорее начинать готовиться к грядущим выборам. «Если они будут держаться за Байдена, то, я боюсь, что у них проблемы только начинаются», — сказал эксперт.

Также собеседник агентства отметил, что у Байдена в настоящее время нет козырей. «Ему ничего не может помочь», — резюмировал эксперт.

Люди решили выйти на протесты после публикации видео с избиением 29-летнего Николса. В ролике пятеро чернокожих полицейских бьют мужчину электрошокером и дубинкой, наносят удары ногами и кулаками по лицу. При этом задержанный не оказывал никакого сопротивления.

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Екатерина Подвигина
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