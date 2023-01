В США начались протесты после смерти афроамериканца от рук полиции

В городах США начались протесты после публикации видео с избиением полицией афроамериканца

В США начались протесты после смерти афроамериканца Тайра Николса от рук полиции. Об этом сообщает USA Today.

Акции уже проходят в Чикаго и Нью-Йорке. Участники скандируют фразу killer cops have got to go («полицейские-убийцы должны уйти»). Некоторые из них держали держали плакаты с надписями «Правосудие для Тайра Николса» и «Положить конец полицейскому террору». Ожидается, что протесты распространятся и на другие города, включая Мемфис, Вашингтон и Бостон.

Люди решили выйти на протесты после публикации видео с избиением 29-летнего Николса. В ролике пятеро чернокожих полицейских бьют мужчину электрошокером и дубинкой, наносят удары ногами и кулаками по лицу. При этом задержанный не оказывает никакого сопротивления.

Как сообщает NBC News, опубликованные ролики продемонстрировали «агрессивные, хаотичные и временами непоследовательные требования полиции к Николсу». Например, полицейские требовали от него протянуть руки вперед, хотя сами при этом держали его за руки. В видео можно увидеть, что мужчина плачет и зовет мать.

Скорая помощь приехала к Николсу через 26 минут. Через три дня после избиения он скончался.