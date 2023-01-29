Пушков прокомментировал высказывание Бербок о войне против России

Сенатор Пушков ответил на слова Бербок о войне с Россией поговоркой про ум и язык

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, подчеркнув, что она «сказала то, что хотела сказать».

Сенатор добавил, что оправдания со стороны немецкого дипведомства не способны что-либо изменить. Он указал, что Бербок, заявившая о войне Запада против России и призвавшая передавать Украине больше вооружений, выразила свое настоящее мнение. «Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — написал Пушков.

Ранее представитель МИД Германии Кристиан Вагнер объяснил, что своим высказыванием о «войне Европы против России» Бербок хотела подчеркнуть намерения ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии. Он также напомнил, что Германия не является одной из сторон конфликта на Украине, невзирая на оказываемую Киеву помощь.