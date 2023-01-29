Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:21, 29 января 2023Россия

Пушков прокомментировал высказывание Бербок о войне против России

Сенатор Пушков ответил на слова Бербок о войне с Россией поговоркой про ум и язык
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Ruben Sprich / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России, подчеркнув, что она «сказала то, что хотела сказать».

Сенатор добавил, что оправдания со стороны немецкого дипведомства не способны что-либо изменить. Он указал, что Бербок, заявившая о войне Запада против России и призвавшая передавать Украине больше вооружений, выразила свое настоящее мнение. «Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — написал Пушков.

Ранее представитель МИД Германии Кристиан Вагнер объяснил, что своим высказыванием о «войне Европы против России» Бербок хотела подчеркнуть намерения ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии. Он также напомнил, что Германия не является одной из сторон конфликта на Украине, невзирая на оказываемую Киеву помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Стали известны подробности отношений знаменитого советского режиссера с женой
Пушков прокомментировал высказывание Бербок о войне против России
В Госдуме назвали виновных в ударе по больнице в Новоайдаре
В Иране взорвался завод боеприпасов
Трамп заявил о разрушении США при Байдене коррумпированными политиками
Хоккеисты «Рейнджерс» отказались от акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к прямой конфронтации с Россией
Зеленский заявил об острой нужде в ракетах ATACMS
Беспилотные такси помешали полиции и пожарным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.