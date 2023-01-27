В МИД Германии объяснили слова Бербок о «войне Европы против России»

МИД Германии: словами о «войне против России» Бербок подчеркнула единство ЕС, НАТО и G7

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер объяснил слова главы ведомства Анналены Бербок о «войне Европы против России», отметив, что таким образом она хотела подчеркнуть намерения ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии», сообщает РИА Новости.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по "Большой семерке", едины против этой российской агрессивной войны на Украине», — заявил Вагнер.

Он отметил, что министр своими словами не хотела вызвать шквал критики в свою сторону и побудить людей к обсуждению их в социальных сетях. Вагнер напомнил, что ФРГ не является одной из сторон конфликта на Украине, даже несмотря на ее поддержку Киева.

Ранее глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла рассказала, что своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ФРГ поставила под угрозу существование страны. По ее мнению, Бербок необходимо уволить за ее слова о «войне против России».