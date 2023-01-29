В результате удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье погибли два человека

Рогов сообщил о гибели двух человек из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье

Два человека погибли в результате обстрела в воскресенье, 29 января, Вооруженными силами Украины (ВСУ) автомобильного моста в Мелитопольском районе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Всего пострадало девять мирных жителей, добавил он.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, предварительно, о четырех погибших и пяти раненых людях, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что сегодня около 12:30 террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Всего было выпущено три ракеты, одну из которых удалось сбить.

Атака была совершена во время проведения ремонтных работ.