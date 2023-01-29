ВСУ ударили из HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе

Владимир Рогов: ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе, есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по автомобильному мосту в Мелитопольском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», — написал он.

Атака была совершена во время проведения ремонтных работ. Есть раненые среди мирного населения и погибшие. Других подробностей происходящего Рогов не привел.

Ранее Рогов рассказал о новых взрывах в Запорожье.