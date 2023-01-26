Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 26 января 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о новых взрывах в Запорожье

Владимир Рогов: в подконтрольном Украине городе Запорожье слышны взрывы

Фото: Reuters

В подконтрольном Украине городе Запорожье снова произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского городе Запорожье слышна очередная серия взрывов», — написал он. Других подробностей происходящего Рогов не привел.

Ранее в четверг, 26 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал о взрывах в пригороде Запорожья — Вольнянске. «По заявлениям представителей режима Зеленского, работает ПВО», — отмечал он.

25 января о взрывах в городе Запорожье сообщало издание «Общественное».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали исторически неверным решение отправить танки Leopard Украине
В Госдуме оценили необходимость изменения возраста призыва в армию весной
В российском городе снесли объект культурного наследия
Раскрыты плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы
Сергей Собянин рассказал об «искреннем сервисе» в центрах госуслуг Москвы
Медведчук назвал цель своего нового политического движения
Патрушев заявил о походе Запада против России
Энн Хэтэуэй показала лицо без макияжа
В Кремле усомнились в возможности Зеленского быть оппонентом для Путина
Зеленский заявил о желании видеть Джонсона послом Великобритании в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.