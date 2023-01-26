Рогов сообщил о новых взрывах в Запорожье

Владимир Рогов: в подконтрольном Украине городе Запорожье слышны взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье снова произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского городе Запорожье слышна очередная серия взрывов», — написал он. Других подробностей происходящего Рогов не привел.

Ранее в четверг, 26 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал о взрывах в пригороде Запорожья — Вольнянске. «По заявлениям представителей режима Зеленского, работает ПВО», — отмечал он.

25 января о взрывах в городе Запорожье сообщало издание «Общественное».