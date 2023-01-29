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13:42, 29 января 2023Мир

Шольц заявил о необходимости Европы координировать свои действия с США

Олаф Шольц заявил о необходимости Европы координировать действия с США ради безопасности

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Ради безопасности Европе необходимо координировать свои действия с США. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Tagesspiegel.

«Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне, а тесно координировали свои действия с нашими международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами», — заявил политик.

По его мнению, тесное сотрудничество с США — гарант безопасности для ЕС. Также во время интервью канцлер ФРГ обсудил тему поставок танков Leopard 2 Киеву.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники.

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Елизавета Новикова
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