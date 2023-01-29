Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 29 января 2023Мир

Италия заявила о неготовности поставлять Украине наступательное вооружение

Глава МИД Италии заявил о неготовности Рима поставлять наступательные вооружения Киеву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что власти его страны не будут направлять Киеву наступательные вооружения. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на третьем канале гостелевидения Rai, слова выступления цитирует ТАСС.

«Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа, мы только защищаем независимость Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Италия выступает за достижение мира и готова поставлять Киеву только оборонительное оружие.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье
Полковник запаса назвал сроки подготовки бойцов ВСУ для танков Challenger 2
В США заявили о причастности Израиля к удару по военному заводу в Исфахане
Названы методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ
Италия заявила о неготовности поставлять Украине наступательное вооружение
Минобороны Украины допустило поставки западных истребителей Киеву
Охлобыстин рассказал о награде в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams
В результате удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье погибли два человека
Баварские читатели поддержали решение Шольца о переговорах с Путиным
Названо имя следующего соперника Бетербиева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.