Италия заявила о неготовности поставлять Украине наступательное вооружение

Глава МИД Италии заявил о неготовности Рима поставлять наступательные вооружения Киеву

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что власти его страны не будут направлять Киеву наступательные вооружения. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на третьем канале гостелевидения Rai, слова выступления цитирует ТАСС.

«Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа, мы только защищаем независимость Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Италия выступает за достижение мира и готова поставлять Киеву только оборонительное оружие.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.