Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 29 января 2023Россия

Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске тел иностранных наемников

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске обнаружены тела иностранных наемников

Фото: РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об обнаружении тел иностранных наемников в Артемовске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина в Telegram.

Бизнесмен рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» нашли тела с отрезанными головами и кистями рук. Кроме того, они изъяли телефоны и другую информацию, которая подтверждает, что погибшие — наемники. «Из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», — пояснил Пригожин.

Тела вместе с доказательствами передадут следователям для принятия дальнейших решений.

Ранее Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье
52-летняя блогерша примерила кожаный корсет и разозлила фанатов
Число погибших из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье возросло до пяти
Завод БПЛА в Иране атаковали квадрокоптеры с бомбами
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске тел иностранных наемников
Россиянам дали советы по оптимизации бюджета
Готовившую еду полицейским повариху обокрали на 200 тысяч рублей в столовой МВД
Тренер Бивола оценил победу Бетербиева над Ярдом
Полковник запаса назвал сроки подготовки бойцов ВСУ для танков Challenger 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.