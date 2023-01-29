Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске тел иностранных наемников

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске обнаружены тела иностранных наемников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об обнаружении тел иностранных наемников в Артемовске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина в Telegram.

Бизнесмен рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» нашли тела с отрезанными головами и кистями рук. Кроме того, они изъяли телефоны и другую информацию, которая подтверждает, что погибшие — наемники. «Из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности», — пояснил Пригожин.

Тела вместе с доказательствами передадут следователям для принятия дальнейших решений.

Ранее Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании.