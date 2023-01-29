Пригожин сообщил о взятии села Благодатное подразделениями ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина в Telegram.

Бизнесмен разместил аудиозапись, на которой командир штурмового подразделения рапортует, что бойцы вышли на южные окраины села. «Благодатное под нашим контролем», — заявил боец. При этом на фоне звучат звуки продолжающегося боя.