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18:16, 13 января 2023Бывший СССР

Раскрыты планы ВСУ после ухода из Соледара

Politico: ВСУ планируют держать оборону у Благодатного, Красной Горы и Соли

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на условиях анонимности раскрыл планы украинской армии после ухода из Соледара — военные уже строят новые укрепления. Об этом сообщает Politico.

Неназванный украинский военнослужащий, покинувший Соледар 12 января, заявил, что ВСУ уже строят новые линии укреплений на окраине Соледара, в районе населенных пунктов Благодатное, Красная Гора и Соль.

11 января основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения организации взяли под свой контроль город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что подразделения ВСУ под Соледаром бежали с линии фронта.

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Алевтина Запольская
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