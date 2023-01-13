Раскрыты планы ВСУ после ухода из Соледара

Politico: ВСУ планируют держать оборону у Благодатного, Красной Горы и Соли

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на условиях анонимности раскрыл планы украинской армии после ухода из Соледара — военные уже строят новые укрепления. Об этом сообщает Politico.

Неназванный украинский военнослужащий, покинувший Соледар 12 января, заявил, что ВСУ уже строят новые линии укреплений на окраине Соледара, в районе населенных пунктов Благодатное, Красная Гора и Соль.

11 января основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения организации взяли под свой контроль город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что подразделения ВСУ под Соледаром бежали с линии фронта.