Пушилин сообщил об успешной зачистке Краснопольевки

Глава ДНР Пушилин заявил об успешной зачистке Краснопольевки к северу Соледара

Населенный пункт Краснопольевка, расположенный севернее Соледара близ железнодорожной станции Соль в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР), успешно зачищен. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее он рассказал о нежелании подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске прекращать сопротивление и отступать.

Затем Пушилин заявил, что, согласно некоторым источникам, ВСУ теперь могут попасть в город только по одной дороге.