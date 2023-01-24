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09:57, 24 января 2023Россия

Пушилин сообщил об успешной зачистке Краснопольевки

Глава ДНР Пушилин заявил об успешной зачистке Краснопольевки к северу Соледара

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Населенный пункт Краснопольевка, расположенный севернее Соледара близ железнодорожной станции Соль в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР), успешно зачищен. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее он рассказал о нежелании подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске прекращать сопротивление и отступать.

Затем Пушилин заявил, что, согласно некоторым источникам, ВСУ теперь могут попасть в город только по одной дороге.

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Василий Мека
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