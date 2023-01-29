Европе предрекли напряженную ситуацию с газом в 2023 году

Глава TotalEnergies Пуянне: газовый рынок Европы в 2023 году ожидает напряженная ситуация

Глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что газовый рынок Европы в текущем году ожидает напряженная ситуация. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в 2024 году страны Европу будут вынуждены пополнять свои запасы без российских поставок. Он добавил, что в 2023-м европейские государства получат из России меньше газа, чем в прошлом году, и им придется массово импортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Пуянне подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

Также Пуянне заявил, что не видит риска дефицита дизельного топлива в регионе. По его словам, TotalEnergies планирует сделать приоритетными поставки в Европу со своих НПЗ, в том числе в Саудовской Аравии. Однако он уточнил, что это повлечет дополнительные транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что в преддверии вступления в силу новых механизмов регуляции стоимости газа в Евросоюзе биржа Intercontinental Exchange объявила о планах создать параллельный рынок в Лондоне, который позволит трейдерам избежать возможных сложностей из-за внедрения потолка цен.