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14:39, 29 января 2023Россия

ВСУ потеряли до 100 человек и один танк за сутки во время боев в ДНР и Запорожье

ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными во время боев ДНР и Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Bernat Armangue / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек убитыми и ранеными во время боев возле населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Шевченко в ДНР. Там были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов двух бригад ВСУ. Также наступательные действия продолжились и возле Дорожнянки в Запорожской области.

Всего на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские бойцы также уничтожили две самомодные гаубицы «Акация», три пикапа, один танк, два автомобиля и две боевые бронемашины.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении полусотни бойцов ВСУ группировкой «Западная».

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Елизавета Новикова
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