Украина ввела санкции против российских и белорусских предприятий

Украина ввела санкции против 182 российских и белорусских предприятий и 3 предпринимателей

Киев ввел санкции против 182 российских и белорусских предприятий и трех предпринимателей. Соответствующий список опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер сообщил, что ввел ограничения в отношении компании «Щекиноазот», Московского коксогазового завода, группы компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод», а также белорусского завода «Омск карбон Могилев» и Гомельского химического завода. Помимо этого, в санкционный список Украины попала Сибирская угольная энергетическая компания.

Украина также ввела ограничения против многочисленных лизинговых компаний России и Белоруссии. В список вошли «Газпромбанк лизинг», «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг» и «Юникредит лизинг». Под санкции также попали компании «Алтайвагон» и Рузаевский завод химического машиностроения.

Активы компаний, против которых Зеленский ввел ограничения, заблокированы на территории страны. Кроме того, украинские власти установили запрет на торговые операции и перевозку грузов, которые имеют отношение к санкционным компаниям. Вывод средств из Украины также запрещен, а лицензии потеряли силу. Ограничения против компаний будут действовать 10 лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против 185 российских организаций и физических лиц, задействованных в перевозке по железной дороге военной техники и солдат. По его словам, возможные активы этих предприятий на Украине будут заблокированы, а имущество передано «на нужды обороны»..