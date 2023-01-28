Зеленский ввел санкции против российских железнодорожных перевозчиков

Зеленский ввел санкции против 185 российских железнодорожных перевозчиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 185 российских организаций и физических лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о рестрикциях в отношении компаний, задействованных в перевозке по железной дороге военной техники и солдат. По его словам, возможные активы этих предприятий на Украине будут заблокированы, а имущество передано на нужды обороны.