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23:47, 28 января 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против российских железнодорожных перевозчиков

Зеленский ввел санкции против 185 российских железнодорожных перевозчиков

Кадр: Telegram-канал президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 185 российских организаций и физических лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о рестрикциях в отношении компаний, задействованных в перевозке по железной дороге военной техники и солдат. По его словам, возможные активы этих предприятий на Украине будут заблокированы, а имущество передано на нужды обороны.

Марина Совина
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