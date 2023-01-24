Президент Украины Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет украинское издание «Страна».

В частности, в санкционный список попали племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Рестрикции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, на перевозку и транзит ресурсов через территорию Украины, а также другие ограничения. В отношении шести человек из списка санкции введены на 30 лет, в отношении остальных — на пять лет.

В июне прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл избежал включения в шестой санкционный список Евросоюза. Сообщается, что на этом настояла Венгрия.