Конгрессмен Грин: доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за Украины

Доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики США относительно ситуации вокруг Украины. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.

Она отметила, что Россия, оказавшись под жесткими санкциями со стороны Запада, доказала миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужен американский доллар или дружба Вашингтона.

В то же время, указала она, «опосредованная война США и России на Украине» истощает американские военные ресурсы, вызывает инфляцию и наносит вред мировой торговле.

По ее словам, собственное высокомерие и «борьба за спасение демократии» на Украине, которая не является членом НАТО, могут привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой. Она призвала власти США немедленно положить конец конфликту на Украине и выступила против выделения миллиардов долларов на помощь Киеву.

Ранее другой американский конгрессмен-республиканец Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, отстаивающих интересы украинцев активнее, чем граждан США. Он подчеркнул, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине.