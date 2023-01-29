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23:29, 29 января 2023Экономика

В США предупредили о риске доллара потерять статус мировой валюты из-за Украины

Конгрессмен Грин: доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за Украины

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики США относительно ситуации вокруг Украины. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.

Она отметила, что Россия, оказавшись под жесткими санкциями со стороны Запада, доказала миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужен американский доллар или дружба Вашингтона.

В то же время, указала она, «опосредованная война США и России на Украине» истощает американские военные ресурсы, вызывает инфляцию и наносит вред мировой торговле.

По ее словам, собственное высокомерие и «борьба за спасение демократии» на Украине, которая не является членом НАТО, могут привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой. Она призвала власти США немедленно положить конец конфликту на Украине и выступила против выделения миллиардов долларов на помощь Киеву.

Ранее другой американский конгрессмен-республиканец Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, отстаивающих интересы украинцев активнее, чем граждан США. Он подчеркнул, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине.

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Марина Совина
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