Конгрессмен США Госар возмутился из-за коллег, думающих об интересах Украины, а не США

Американский конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, отстаивающих интересы украинцев активнее, чем граждан США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Госар подчеркнул, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. «Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе», — заявил он, имея в виду миграционный кризис на границе с Мексикой.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что число нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу страны, побило новый рекорд из-за бездействия американских властей. Он назвал миграционный кризис в США вторжением.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею передачи американских танков Украине, которую выдвинул ее однопартиец Линдси Грэм. Грин выразила недовольство, что Вашингтон поддерживает Киев вместо того, чтобы отправить военную технику к южной границе США.