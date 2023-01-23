Миграционный кризис в США назвали вторжением

Ведущий Fox News Карлсон: поток нелегалов на южной границе США достиг нового рекорда

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу страны, побило новый рекорд из-за бездействия американских властей, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.

«Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство», — сказал он.

Карлсон заявил, что власти Соединенных Штатов бездействуют. По его словам, региональные власти также не обеспечивают необходимый уровень безопасности на границе.

В свою очередь, глава сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекс Мюллер заявил, что американские фермеры столкнулись с трудностями из-за мигрантов. «Если кто-то проникает на наши поля, то мы вынуждены оцеплять эту территорию и помечать ее флажками. Там мы уже не собираем урожай», — сказал он.

В декабре 2022 года бывший президент США Дональд Трамп предрек стране катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией. «Отменяя то, что осталось от раздела 42, [президент США Джо] Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел», — заявил он.

