РВ: ВКС России в ночь на 29 января уничтожили сосредоточение сил ВСУ на Запорожском фронте

Военно-космические силы (ВКС) России в ночь на воскресенье, 29 января, атаковали тактической ракетой Х-29ТД класса «воздух-поверхность» 102-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малиновка Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

В результате точного попадания боевой части снаряда весом в 317 кг уничтожено сосредоточение сил украинских военных. Удар спровоцировал вторичную детонацию боекомплекта ВСУ.

Ранее сообщалось, что разведчики 58-го отдельного батальона специального обозначения уничтожили американский БТР М113, принадлежащий ВСУ. Также в результате атаки погибли украинские бойцы, которые выходили из БТР. Цели были поражены в ночное время.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.