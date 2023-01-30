На Украине заключили 16 контрактов для производства беспилотников

Минобороны Украины заключило 16 контрактов для производства беспилотников

Министерство обороны Украины заключило 16 контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников, его слова приводит пресс-служба украинского Минобороны в Telegram.

«Министерство обороны Украины уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА», — сказано в заявлении. Уточняется, что всего ведомство получило 75 заявок от производителей беспилотников.

Кроме того, в 2023 году увеличат закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Минобороны отметило, что планируется направить около 20 миллиардов гривен на беспилотники. «Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения-воздух-земля-вода», — утверждают в ведомстве.

Ранее украинское Минобороны заявило о создании рот беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой системы Starlink.