На Украине сообщили о создании рот ударных беспилотников

Минобороны Украины заявило о создании рот ударных беспилотников, оснащенных Starlink

На Украине создают роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их оборудуют терминалами спутниковой системы Starlink. Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. (…) Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что был сформирован координационный штаб для полноценной реализации проекта. В Минобороны объяснили это необходимостью «воплотить ряд ключевых реформ», а также масштабировать производство беспилотников, чтобы обеспечить ими украинскую армию.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) передали десятки терминалов Starlink. Вице-премьер республики, министр цифровой информации Михаил Федоров уточнил, что военные также получили 83 дрона. Западные страны отправили Киеву около 20 тысяч терминалов Starlink. В частности, в декабре Польша поставила солдатам ВСУ третью партию систем Starlink.