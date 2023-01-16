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19:15, 16 января 2023Бывший СССР

ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink

Глава Минцифры Украины Федоров: ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink

Фото: Nina Lyashonok / Globallookpress.com

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) получат десятки терминалов Starlink. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр цифровой информации Михаил Федоров. Сообщение об этом доступно в Telegram-канале министерства.

«Мы хотим поддержать наших бойцов на бахмутском направлении, там идут ожесточенные бои. Военнослужащие получат 83 дрона Mavic, Matrice, Autel. А еще передали десятки Starlink», — указал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что отряды ЧВК «Вагнер» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Клещеевки, крупного села, расположенного в южных пригородах Артемовска. «По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — говорится в публикации в Telegram-канале проекта WarGonzo.

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Виктория Кондратьева
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