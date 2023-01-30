«Аэрофлот» запланировал перевозить половину всех пассажиров России

Александровский: «Аэрофлот» планирует перевозить 58,5% всех пассажиров России к 2030 году

Пассажиропоток крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» в 2030 году должен вырасти на 58,5 процентов по сравнению с 2022 годом — примерно до 65 миллионов человек. О планах перевозить половину всех пассажиров России заявил глава группы Сергей Александровский, пишет РБК.

Гендиректор подчеркнул, что в результате доля группы на российском рынке (с учетом иностранных авиакомпаний) должна достичь отметки 50 процентов против 38 процентов на данный момент. Отмечается, что в группу «Аэрофлот» кроме одноименной авиакомпании входят лоукостер «Победа» и «Россия».

Как сообщает РБК, в конце декабря 2022 года совет директоров компании утвердил новую стратегию «Аэрофлота». Предыдущая версия документа, подготовленная в разгар пандемии COVID-19 летом 2020 года, предполагала перевозку 130 миллионов человек уже к 2028 году.

Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует поставить «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета. Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что речь идет о 34 импортозамещенных «Суперджетах», 18 МС-21 и 11 Ту-214.