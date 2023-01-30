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20:17, 30 января 2023Из жизни

Обиженная женщина попыталась сжечь дом мужчины и ошиблась адресом

Grimsby Live: женщина захотела отомстить мужчине и по ошибке сожгла чужой дом

Фото: Andrew Winning / Reuters

Обиженная жительница британского города Гримсби, графство Линкольншир, решила отомстить предавшему ее возлюбленному и по ошибке сожгла чужой дом, в котором жил пожилой инвалид. Об этом сообщает Grimsby Live.

57-летняя Джени Энн Пекитт захотела отомстить мужчине, с которым встречалась всего два раза. Женщина решила, что они находятся в отношениях, и он ей изменил. Разозлившись, она подсунула в почтовый ящик дома, где, по ее мнению, жил мужчина, пропитанную горючим веществом тряпку. Оказалось, что британка ошиблась адресом и подожгла квартиру пожилого мужчины-инвалида. Житель квартиры сумел спастись, не получив травм, однако огонь повредил имущество на крупную сумму.

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Когда на место происшедшего прибыли полицейские и аварийные службы, женщина плюнула в лицо сотруднику полиции.

Прокурор Дэвид Холл пояснил суду, что Пекитт приревновала мужчину из-за его поведения. Холл подчеркнул, что у женщины было четкое намерение причинить вред человеку, которого она сочла обидчиком.

Адвокат британки Крейг Лоу сообщил, что Пекитт страдает от сложного посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем. Причиной появления проблем стало жестокое обращение в детстве и история болезненных отношений.

Судья Джон Текрей назвал действия женщины экстраординарной реакцией после столь короткого знакомства с предполагаемой жертвой. Он подчеркнул, что потерпевшему удалось спастись по чистой случайности: он находился в процессе переезда и еще не успел заехать в дом. «Если бы вы совершили преступление на неделю или две позже, вы бы легко могли оказаться на скамье подсудимых, осужденной за убийство и приговоренной к пожизненному заключению», — подчеркнул он.

Суд приговорил Пекитт к шести годам лишения свободы. Женщина должна будет отбыть половину срока, прежде чем будет рассмотрен вопрос о возможности досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и из мести сожгла его дом в городе Сан-Антонио. В два часа ночи она вломилась в дом мужчины и подожгла диван в гостиной.

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Алиса Дмитриева
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