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02:01, 24 ноября 2022Из жизни

Женщина заподозрила возлюбленного в неверности и подожгла его дом

New York Post: женщина перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и сожгла его дом

Фото: Bexar County Sheriff's Office

Жительница американского штата Техас перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и из мести сожгла его дом в городе Сан-Антонио. Об этом сообщает New York Post.

23-летняя Шинейда Мэри Сото заподозрила неверность, когда на звонок возлюбленному ей ответила незнакомая женщина. Как выяснилось позже, это была его родственница. Сото об этом не знала и затаила обиду.

В два часа ночи она вломилась в дом мужчины и подожгла диван в гостиной. Пламя быстро распространилось на весь дом. После этого она позвонила хозяину дома по видеосвязи, чтобы продемонстрировать пожар. «Надеюсь, с твоими вещами все будет в порядке», — сказала Сото и завершила звонок.

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Размер причиненного возгоранием ущерба превысил 50 тысяч долларов. Сото арестована, ей предъявлены обвинения в поджоге. Ее также подозревают в краже: в автомобиле женщины оказалось несколько вещей, которые она, предположительно, вынесла из дома, прежде чем устроить пожар.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором ее приятельница решила отомстить бывшему возлюбленному неожиданным способом. Она распаковала чемодан рядом с бассейном и начала выбрасывать его одежду в воду.

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Алиса Дмитриева
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