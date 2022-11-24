Женщина заподозрила возлюбленного в неверности и подожгла его дом

New York Post: женщина перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и сожгла его дом

Жительница американского штата Техас перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и из мести сожгла его дом в городе Сан-Антонио. Об этом сообщает New York Post.

23-летняя Шинейда Мэри Сото заподозрила неверность, когда на звонок возлюбленному ей ответила незнакомая женщина. Как выяснилось позже, это была его родственница. Сото об этом не знала и затаила обиду.

В два часа ночи она вломилась в дом мужчины и подожгла диван в гостиной. Пламя быстро распространилось на весь дом. После этого она позвонила хозяину дома по видеосвязи, чтобы продемонстрировать пожар. «Надеюсь, с твоими вещами все будет в порядке», — сказала Сото и завершила звонок.

Размер причиненного возгоранием ущерба превысил 50 тысяч долларов. Сото арестована, ей предъявлены обвинения в поджоге. Ее также подозревают в краже: в автомобиле женщины оказалось несколько вещей, которые она, предположительно, вынесла из дома, прежде чем устроить пожар.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором ее приятельница решила отомстить бывшему возлюбленному неожиданным способом. Она распаковала чемодан рядом с бассейном и начала выбрасывать его одежду в воду.