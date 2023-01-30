Машину Евы Лонгории из «Отчаянных домохозяек» выставили на продажу

Aston Martin героини Евы Лонгории из «Отчаянных домохозяек» выставили на продажу

Aston Martin героини актрисы Евы Лонгории из сериала «Отчаянные домохозяйки» выставили на продажу. Об этом сообщает TMZ.

Машина в настоящее время выставлена на сайте eBay по стартовой цене 39 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей), либо ее можно купить сразу за 49 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).

Нынешний владелец Aston Martin DB9 Volante 2007 года Дэвид Тейтельбаум рассказал TMZ, что автомобиль — единственный в своем роде, он был сделан на заводе специально для «Отчаянных домохозяек», вплоть до сочетания цветов. Причина, по которой актриса решила расстаться с автомобилем, неизвестна, однако отмечается, что Тейтельбаум решил продать его спустя два месяца после приобретения, потому что мужчине некомфортно водить Aston Martin из-за высокого роста.

Пилотная серия «Отчаянных домохозяек» была представлена зрителям 3 октября 2004 года. Главными героинями фильма являются четыре подруги, живущие в вымышленном американском городе.

Ранее 47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На размещенном фото Лонгория позирует на яхте в бикини, оформленном завязками и принтом в виде надписей.