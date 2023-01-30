Два автобуса столкнулись в российском городе и попали на видео

В Уфе на перекрестке столкнулись два автобуса, один из них протаранил здание

В Уфе на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два автобуса. Видеозапись момента аварии публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как два автобуса проезжают перекресток, не пропускают друг друга и сталкиваются. Один из автобусов, пытаясь уйти от столкновения, уезжает в сторону и таранит здание. Рядом с двумя транспортными средствами оказывается третий автобус, которому удается не попасть в ДТП.

По данным авторов канала, из-за аварии оказался поврежден особняк Якушевых. Пострадали шесть пассажиров автобуса, среди которых есть ребенок — его унесли на руках в близлежащий травмпункт. Один из пострадавших вывалился из разбитого окна во время удара о здание.

Предварительно, авария произошла, так как один из автобусов пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, а другой — уйти от столкновения.

Ранее в Приморском крае на трассе Хабаровск — Владивосток столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за ДТП заблокированным в автобусе оказался водитель — спасатели вытащили его из транспортного средства и передали врачам.